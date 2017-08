Indígenas interditam na manhã desta terça-feira (15), um trecho da BR-262, em Miranda, na região do Pantanal sul-mato-grossense. Os manifestantes reivindicam demarcação de terra e melhorias de uma aldeia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de cem indígenas protestam no local, de forma pacífica.

Os agentes conversam com a liderança do movimento para tentar uma liberação parcial da pista. Um congestionamento de aproximadamente um quilômetro se formou no local.