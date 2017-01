Indígena de 21 anos é assassinado com facada no peito em aldeia

Um indígena de 21 anos foi morto no início da noite desta sexta-feira (20) após ser atingido com uma facada no peito, na aldeia Amambai, em Amambai - município localizado a 360 km de Campo Grande.

Conforme o registro do caso, foi recebido na DP (Delegacia de Polícia Civil) o informe de uma morte, dado pela Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) local, sem muitos detalhes sobre o que tinha acontecido.

Os policiais foram até o local e encontraram Cledson Ortiz já morto, com uma perfuração no lado esquerdo do peito. Não havia sangramento. Ele foi levado por familiares até perto do veículo que o levou dali.

Segundo a equipe que foi até a aldeia, não foi possível identificar onde estava o objeto usado para perfurar o peito da vítima. Além disso, os policiais frisaram que não foi possível apurar mais informações.

A provável testemunha do caso, a esposa de Cleidson, estava embriagada. Outros indígenas, também embriagados, começaram a se aglomerar no local, fazendo com que os policiais logo fossem embora. O corpo de Cleidson foi deixado com a agência funerária local. O caso foi registrado na DP como homicídio simples.