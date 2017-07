Inconformado com término, homem mata ex namorada com 4 tiros

Imagem: Coxim Agora

Rosimere Kremer, de 45 anos, foi morta com quatro tiros em uma residência, no final da tarde deste domingo (16), no loteamento Santa Maria, na zona rural de Pedro Gomes.

A Polícia Civil e a Polícia Militar (PM) estiveram no local, o suspeito do crime seria o seu ex-convivente Nilson Rodrigues Gama.

A vítima teria passado o domingo com familiares e amigos quando o autor chegou ao local e atirou no seu rosto e depois três vezes nas costas. O motivo do crime seria por ciúmes, pois eles estavam separados a aproximadamente três meses.

Ainda no local, o autor tentou matar o filho de Rosimeire, e só não conseguiu porque a arma teria falhado.

O corpo da vítima será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim e depois será translado para Sonora, onde acontecerá o velório e sepultamento.

Segundo informações da PM, o autor fugiu do local após o crime e se encontra foragido.