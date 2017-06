Incêndio em prédio residencial deixa mortos e feridos em Londres

Um grande incêndio em um edifício residencial de 27 andares, na zona oeste de Londres, deixou ao menos seis mortos e cerca de 50 feridos, na madrugada desta quarta-feira, na Inglaterra. Segundo o Corpo de Bombeiros, vários moradores estão desaparecidos.

"Há vários mortos. Não posso confirmar o número no momento pelo tamanho e complexidade do edifício", afirmou a comandante dos bombeiros da capital britânica, Dany Cotton. As autoridades não determinaram até o momento a origem do incêndio.

Prédio residencial foi atingido por grande incêndio na madrugada desta quarta-feira, em Londres AFP

Testemunhas da tragédia afirmaram que viram pessoas caindo ou saltando do prédio de 120 apartamentos e ao menos um morador agitando um lençol branco em um dos andares do edifício.

De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio já foi estabilizado, porém, existe o risco de desabamento. Cotton informou que uma equipe de engenheiros foi enviada para inspecionar as fundações.

O incêndio foi declarado à meia-noite. Quase 200 bombeiros lutavam contra as chamas na manhã desta quarta-feira. "Os bombeiros avançaram até o 20º andar e conseguiram retirar muitos moradores", disse a chefe dos bombeiros.

Moradores relatam momentos de terror

"Estavam presos. Não conseguiam descer, especialmente dos andares superiores (...) as pessoas ficaram queimadas", disse um homem identificado como Daniel à rádio BBC. "Eu vi com meus próprios olhos. E vi pessoas saltando", completou.

Hanan Wahabi, de 39 anos, disse à AFP que escapou com o marido, o filho de 16 anos e a filha de 8, mas teme por seu irmão e sua família que moram no 21º andar. "A última vez que o vi estava na janela, com a sua mulher e os filhos", afirmou, no centro comunitário Rugby Portobello. "Não soube de mais nada sobre eles desde então, o telefone não funciona, a linha fixa também não. Isso foi às 02H00" (22h de Brasília), completou.

Eddie, 55 anos, morador do 16º andar, disse que abandonou seu apartamento com uma toalha no rosto para tentar evitar a fumaça. "Não era possível ver nada. Eu corri para as escadas. Várias pessoas não conseguiram sair do edifício", disse.

Jody Martin disse à BBC que conseguiu chegar ao segundo andar, onde uma fumaça sufocante dominava o ambiente. "Vi uma pessoa cair, vi outra mulher com seu bebê do lado de fora da janela, ouvi gritos, gritei para que descessem e diziam que não conseguiam sair dos apartamentos porque a fumaça era muito intensa nos corredores", contou.

O comandante Dan Daly, da London Fire Brigade, afirmou que "os bombeiros equipados com aparelhos respiratórios trabalham de maneira muito dura em condições difíceis para controlar o incêndio".

Vários sobreviventes criticaram a recomendação de permanecer em seus apartamentos. "Se tivéssemos seguido este conselho estaríamos mortos", afirmou um morador à BBC.

O edifício de apartamentos fica na zona oeste da capital, no bairro North Kensignton, perto de Sheperd's Bush e Notting Hill.Risco de incêndio era grande

A administração do local realizou uma ampla reforma recentemente, que incluiu um novo sistema de calefação e de água quente.

O custo da obra, concluída em maio de 2016, foi de 8,7 milhões de libras (9,9 milhões de euros). A fachada foi modernizada com um revestimento.

De acordo com documentos divulgados na internet, alguns moradores reclamaram em várias ocasiões nos últimos anos do estado do edifício e dos possíveis riscos de incêndio.

"Ninguém quis levar em consideração nossas advertências, uma catástrofe como esta era inevitável", publicou em seu blog o Grupo de Ação de Grenfgell após a tragédia.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, declarou que depoimentos provocam "perguntas que aguardam respostas".