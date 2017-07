Incêndio é registrado às margens da MS-276, em Batayporã

Imagens: Nova News

No início da noite deste sábado (15), por volta das 20h30, um incêndio foi registrado na vegetação às margens da rodovia MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia. O fato ocorreu nas proximidades do Córrego Samambaia.

Em decorrência do fogo, uma cortina de fumaça se formou na rodovia, o que exigia atenção dos condutores que trafegavam pelo trecho. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina esteve no local controlando o fogo para que as chamas não se espalhassem.

O período de estiagem, a vegetação seca e os ventos são fatores que agravam o risco de incêndios durante o inverno.