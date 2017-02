Idoso morre depois de levar choque em ligação de energia clandestina

O vigia noturno Mario André de Paula, 72 anos, morreu por volta das 11h30 desta quarta-feira (08), depois de sofrer uma descarga elétrica quando fazia a manutenção de uma ligação clandestina de energia elétrica.

O acidente ocorreu em uma área invadida por sem-teto, na Rua Indaiatuba, no Núcleo Indústrial Indubrasil, extremo oeste de Campo Grande.

De acordo com a perícia, vizinhos contaram que Mário decidiu mexer nos fios porque alguns estavam desencapados.

Com medo de que alguma criança se machucasse, o idoso teria dito que iria isolá-los com fitas, porém, ao tocar nos fios, recebeu a descarga elétrica e desmaiou.

Ainda conforme a perícia, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) esteve no local e tentou reanimar o idoso, mas ele morreu no local.