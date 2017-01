Idoso morre ao receber descarga elétrica enquanto cortava árvore

Wilson Colombo, 64, morreu ao receber descarga elétrica enquanto cortava uma árvore. O acidente aconteceu às 23h17 de ontem (24) no assentamento Santa Rosa, em Anaurilândia, distante 371 km de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a enfermeira do hospital municipal acionou a Polícia Civil após receber um chamado de que um homem tinha recebido descarga elétrica.

Ela juntamente com a ambulância foi até o assentamento, mas ao chegar no local encontrou Wilson em óbito. Um colega da vítima que estava no momento do ocorrido, informou que o homem estava cortando uma árvore próximo a rede de energia e recebeu descarga elétrica.

Foi necessário desligar a rede de alta tensão para realizar os procedimentos da polícia. A perícia esteve no local.