Idoso desaparecido é encontrado morto com faca cravada no pescoço

Foto: Diário Corumbaense

Foi encontrado na manhã deste domingo (09), o corpo de João Martins Bezerra, de 82 anos, desaparecido desde a manhã de terça-feira, 04 de julho. O idoso saiu de casa por volta das 07h30 daquele dia e pegou um ônibus da linha Guanã/Centro. Havia a informação de que ele desceu no ponto de ônibus da rua Dom Aquino, em frente ao Jardim da Independência, centro da cidade de Corumbá, município distante aproximadamente 420 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Diário Corumbaense, no entanto, o corpo foi encontrado por crianças que soltavam pipas, em um terreno baldio na rua Major Gama, bairro Guató, parte alta da cidade.

O terreno fica nos fundos de uma construção, próximo ao depósito de um supermercado. Policiais que foram ao local, informaram que João Martins tinha uma faca cravada no lado esquerdo do pescoço. O corpo estava em avançado estado de decomposição, o que indica que ele pode ter sido morto no mesmo dia que desapareceu.

Ainda segundo o site local, familiares também foram ao local e informaram que o idoso não tinha o costume de sair com dinheiro e nem com objetos de valor. A Polícia Civil deve agora instaurar inquérito para investigar as circunstâncias da morte e a autoria do homicídio.