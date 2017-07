Idoso de 67 anos é flagrado estuprando menino de 11 anos no meio da rua

As imagens mostram o abuso sexual no meio da ruaAs imagens mostram o abuso sexual no meio da rua - Celso Daniel/TVC

Foi preso neste domingo (30), na cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande, um idoso, de 67 anos estuprando um menino de 11 anos no meio da rua. Populares acionaram a polícia ao flagrarem a cena.

Nas cenas flagradas por testemunhas, o menino passa a mão por cima das calças do idoso em seus órgãos genitais e depois coloca a mão por dentro das calças do autor. Em seguida, ele senta no colo do idoso.

O garoto e o idoso estavam próximo a uma escola quando foram flagrados. A polícia encontrou os dois e o autor foi preso em flagrante. Ele disse que tudo não passou de uma brincadeira com o menino e negou as acusações.