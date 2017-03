Idosa é vítima de estelionato e tem prejuízo de mais de R$ 20 mil

Idosa de 74 anos foi vítima de estelionato ontem (28) após receber ligação do banco onde tem conta corrente na Capital. Vitima teve o cartão clonado e um prejuízo estimado em mais de R$ 20 mil no cartão de crédito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a idosa recebeu uma ligação do banco onde é correntista, informando que o cartão estava clonado e que precisava dos dados para realizar o bloqueio do cartão.

Com medo de cair em golpe a vítima desligou o telefone e entrou em contato diretamente com o banco pelo número especificado no cartão e falou com uma nova atendente confirmando todos os dados para realizar o bloqueio.

Mais tarde a vítima recebeu uma mensagem do referido banco informando que o limite do cartão estava estourado e que era necessário entrar em contato com a gerente responsável pela conta.

Ao entrar em contato com a gerente do banco, percebeu que foi vítima de estelionato e que foram gastos em seu cartão o total de R$ 20.900,00 em compras entre débito e crédito. O caso foi registrado na Terceira Delegacia de Campo Grande e será investigado.