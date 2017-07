Idosa de 92 anos arrastada no chão em assalto não consegue mais sair de casa

Homem foi identificado como um esquizofrênico Foto: Divulgação/Polícia Metropolitana de Londres

Imagens divulgadas pela polícia londrina mostram uma viúva de 92 anos sendo arrastada por um assaltante que puxava a bolsa dela, no leste da capital inglesa, semana passada. As autoridades informaram, nesta quarta-feira, que identificaram o suspeito como Sanchez Edwards, um esquizofrênico de 27 anos que havia fugido de uma clínica psiquiátrica. Ele é considerado foragido da polícia.

A vítima estava indo para uma consulta médica quando foi assaltada, segundo o jornal britânico "Daily Mail". Ela ficou com grandes hematomas espalhados pelas pernas, no braço esquerdo e nas costelas, principalmente do lado arrastado pelo chão.

Uma sobrinha da idosa disse à polícia que ela está muito nervosa com tudo o que aconteceu e, de tão assutada, não consegue mais sair de casa. A familiar que cuida dela disse ainda que esse episódio fez com que ela perdesse sua independência.

De acordo com a polícia, Sanchez é um "esquizofrênico paranoico perigoso" que fugiu, no último 17 de maio, da unidade John Howard Centre em Homerton, também no leste de Londres, onde estava internado desde 29 de janeiro de 2016. Ele também sofre de dependência química.

Segundo o detetive responsável pela investigação, Paul Ridley, Sanchez Edwards é um homem bastante violento. "Minha equipe está terminando as investigações que pretendem localizá-lo, mas preciso da ajuda da população", disse Ridley, solicitando que quem vir Sanchez, envie alertas à polícia imediatamente.

A bolsa da idosa continha um celular, um cartão de transporte público, documentos e 100 libras (aproximadamente R$ 430).