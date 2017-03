Ibama multa usina em R$ 22,5 milhões por dano ambiental em aldeia de MS

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) multou em R$ 22.555 milhões a usina sucroalcooleira Rio Paraná, situada na divisa dos municípios de Eldorado e Itaquiraí, parte sul de Mato Grosso do Sul, por ter destruído parte de uma mata ciliar dentro de uma tribo indígena.

A informação é da chefe da divisão técnica do Ibama, em Campo Grande, Joanice Lube Battilani. Ela disse que a autuação foi feita por técnicos do Ibama e do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), de Dourados.

Os dois órgãos, disse Joanice, investigavam o caso a pedido do MPF (Ministério Público Federal), que instaurou inquérito em janeiro deste ano.

Joanice informou que a usina funciona de maneira legal na região e que o incidente ocorreu na nascente do rio Dinarte. “A localidade é susceptível à erosão, já enfrentou sérios problemas de conservação do solo”, disse Joanice.

Ainda segundo a chefe do setor de divisão técnica do Ibama, em dezembro passado, ocorreu o rompimento da barragem da usina perto da nascente e isso assoreou a região.

O processo erosivo avançou sobre o território indígena conhecido como Cerrito e a Funai denunciou o caso ao MPF, daí o caso foi investigado.

A reportagem tentou falar com a direção da usina na tarde desta segunda-feira (6), mas não conseguiu.