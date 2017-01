Homens são presos transportando cinco jacarés vivos em veículo

Claudemir Romão, 41 e Luciano Cardoso de Oliveira, foram presos por transportarem cinco jacarés vivos e carne congelada do animal. O flagrante aconteceu na MS-295, em Eldorado, distante 447 km de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, às 19h30 de ontem (25), o condutor de um Fiat Strada com placas de Sarandi, Paraná, passou em alta velocidade pelo bloqueio policial.

Os policiais perseguiram o carro por 1 quilômetro e conseguiram abordar o veículo. Foi solicitado que o homem voltasse ao local da barreira. Em vistoria, Luciano disse estar sem documentos e deu o nome Rafael Cardoso de Oliveira. Os dois apresentaram nervosismo e deram informações diferentes sobre o que estavam fazendo na fronteira.

Ao vistoriar o carro, os policiais encontraram na carroceria do carro, uma caixa térmica contendo carne de jacaré congelada. Dentro do veículo, atrás do banco traseiro, dentro de um saco de nylon, havia cinco jacarés vivos.

Claudemir acabou confessando que capturou os animais em uma lagoa, no Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. Sobre a carne de jacaré, o homem alegou que matou duas espécies no mesmo local. Ele disse ainda que levaria os animais vivos, para criar em sua propriedade.

Após checagem minuciosa, foi constatado que Luciano tinha passado o nome falso aos policiais e que em checagem no sistema, havia um mandado de prisão para o homem, expedido em Maringá.

Os dois foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Eldorado. Apenas Claudemir responderá pelo crime contra os animais silvestres, já que Luciano alegou não saber que o colega estava com os jacarés no carro.