Homem tenta roubar mulher em semáforo e acaba preso em Dourados

Anilto Rodrigues Martins, 25, o ‘Bily’, morador na Aldeia Bororó, foi preso pela Polícia Militar na tarde de hoje (16) acusado de assalto. Ele anunciou o roubo a uma mulher de 27 anos no semáforo instalado no cruzamento das avenidas Aziz Raslem e a José Roberto Teixeira, na Vila Popular, em Dourados.

De acordo com as informações da ocorrência, por volta de 13h30 a vítima parou a Honda Biz no local e foi surpreendida pelo rapaz. Em posse de faca de mesa Anilto a ameaçou e ordenou que deixasse a moto.

Populares presenciaram o fato e alertaram a polícia.

O suspeito tentou fugir, mas acabou detido na avenida Guaicurus. A Polícia Militar chegou e efetuou a prisão do homem.

Encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados, negou que tenha tentado roubar a vítima, porém, acabou autuado em flagrante pelo crime.