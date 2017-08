Homem sem roupa e armado invade igreja; Veja o vídeo

(Reprodução/Youtube)

Um homem de 25 anos identificado por Jason, invadiu no último sábado (12) a Igreja Evangélica Life Springs, em Las Vegas. Ele estava completamente nu e com uma arma na mão. As pessoas que estavam dentro da igreja saíram correndo.

O homem não feriu ninguém apenas ficou sentado. De acordo com informações, ele estava ameaçando se suicidar.

Quando a polícia chegou ele deixou a arma na mão e ficou com as mãos para o alto, porém logo tentou pegar a arma novamente, nisso um policial disparou contra o jovem que acabou baleado no ombro. David foi levado para um hospital e passa bem.

De acordo com informações repassadas pela polícia, no passado o homem teve depressão e havia manifestado desejos suicidas.