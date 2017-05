Homem rouba caminhão, atropela e mata jovem de 18 anos em MS

Jovem de 18 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (25) após ser atropelado por um caminhão. José Weliton Rocha da Silva havia sido internado na noite de ontem, logo após o acidente ter sido registrado no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, leste de Mato Grosso do Sul. Veículo havia sido roubado minutos antes.



Segundo o site JP News, José estava de bicicleta e andava pela avenida Clodoaldo Garcia quando foi atropelado. Acidente aconteceu no cruzamento com a rua 13 de Junho e o condutor do veículo fugiu após provocar o atropelamento.



Ainda de acordo com informações do site local, o caminhão havia sido roubado instantes antes, de uma empresa multinacional de fabricação de gases industriais, no bairro Vila Maria. Equipe do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a socorre a vítima até um hospital da cidade, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

JP News

Caminhão foi rounado de multinacional enquanto motorista abriu o portão

Roubo

Funcionário da empresa de onde o caminhão foi roubado, de 47 anos, revelou à polícia que havia chegado no local e, enquanto desceu do veículo para abrir o portão, o suspeito se aproximou e começou a bater no portão de forma ameaçadora, proferindo palavrões. Criminoso exigia que o portão da multinacional fosse aberto, mas como não conseguiu, acabou entrando no caminhão e saindo em alta velocidade sentido ao centro da cidade.



Assim que o caso aconteceu, o motorista do caminhão entrou em contato com a Polícia Militar para informar sobre o roubo. Logo em seguida veio a informação do acidente, provocado por um veículo com características parecidas com o que havia sido roubado.



Testemunha seguiu o caminhão após o atropelamento e avistou o condutor fugindo sentido ao bairro Vila Haro, após o veículo ter atolado em uma estrada de terra na Vila dos Ferroviários. Diligências foram realizadas pela região, mas o suspeito não foi localizado.



Uma testemunha seguiu o caminhão e o condutor fugiu no sentido Vila Haro e só parou depois de atolar em uma estrada de terra no bairro Vila dos Ferroviários. O bandido fugiu logo em seguida pela vegetação.



A Polícia Militar realizou diligências, mas até o momento ninguém foi preso. O caso agora será investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.