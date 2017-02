Homem que matou mãe e filha em acidente é condenado a 14 anos de prisão em Nova Andradina

Caminhonete ficou com a parte frontal completamente danificada após acidente (Foto: Marcio Rogério/Nova News)

Odenir Rodrigues dos Santos foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O acidente aconteceu no dia 1º de novembro de 2015, em Nova Andradina - distante 300 km de Campo Grande - o homem, que estava embriagado, invadiu a pista contrária e colidiu em uma motocicleta Honda Biz, onde estava Roselene Temoteo Nascimento Labegallini, 43 anos, e Mayra Temoteo Carvalho, 20 anos. Mãe e filha morreram no local.

A acusação defendeu que, ao mudar repentinamente de pista, o acusado, que dirigia alcoolizado, dificultou a defesa da vítima, que não teve tempo de reagir, além de entender que gerou perigo comum ao trafegar na contramão e em alta velocidade.

Na sessão de julgamento, o MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), sustentou que Odenir dirigia a 133 quilômetros por hora após ingerir bebida alcóolica, assumindo assim o risco de matar. Ressaltou ainda que a colisão foi frontal e sem frenagem na pista, fazendo com que a vítima não tivesse a possibilidade de reagir no momento da colisão.

A defesa alegou que o réu não tragegava na contramão e estava na velocidade permitida na via, que era de 110/km por hora, bem como afirmou que o réu agiu com culpa e não dolo, pedindo a condenação pelo crime de homicídio culposo. Os jurados entenderam que o homem cometeu o crime de homicídio qualificado, e o juis José Henrique Kaster Franco, que presidiu o juri, fixou a pena em 14 anos de reclusão em regime fechado, sem o direito de apelas em liberdade.

Caso - Roselene e Mayra seguiam em uma moto Honda Biz pela MS-156, próximo ao Hospital do Câncer, em Nova Andradina, quando foram atingidas por Odenir, que dirigia uma caminhonete.

As vítimas foram arrastadas por cerca de 200 metros e morreram no local. A moto ficou presa embaixo da caminhonete. Depois do acidente, o homem fugiu do local, e testemunhas afirmaram que ele estava embriagado.