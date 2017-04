Homem pede guincho, sequestra condutor e rouba caminhão

Foto: André de Abreu

Está preso em Campo Grande o homem identificado como Jair Main Romin, de 58 anos, preso na tarde da última quarta-feira (26), após investigação apontar que ele foi responsável por roubar e sequestrar um homem de 59 anos. Conforme a vítima, proprietária de um caminhão que presta serviço de guincho, ele foi chamado pelo próprio detido para realizar um atendimento, que veio a ser apenas o pretexto para os crimes.

Segundo o proprietário do veículo, ele foi chamado no início da tarde para um serviço na Rua 37 do bairro Nova Campo Grande, informado por Jair que seu carro havia apresentado problemas mecânicos e precisava ser guinchado. Ao chegar ao endereço, o homem foi surpreendido por dois homens, amarrado e amordaçado.

Conforme o delegado Carlos Delano, da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) vítima foi então levada para a região do Inferninho, onde recebeu a ordem de permanecer no local por ao menos duas horas. Contudo, ele não seguiu o comando e buscou ajuda, informando a polícia.

Delegado Carlos Delano, da DERF (Foto: André de Abreu)

Nesse meio tempo, Jair já estava na posse do caminhão, que seria levado a Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. A polícia realizou buscas pela cidade e o encontrou abastecendo o veículo em um posto de gasolina no bairro Universitário, onde negou as acusações, dizendo que estava prestando um favor ao motorista, que estaria com a perna quebrada e não podia dirigir.

Jair tem passagens policiais por tráfico, roubo e estelionato e agora deve responder por roubo majorado por restrição de liberdade da vítima e associação criminosa. Os outros dois envolvidos ainda não foram encontrados, mas a polícia já teria pistas sobre os mandantes dos crimes.