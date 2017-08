Homem não aceita relacionamento e esfaqueia namorado da ex

Vitima foi levada ao hospital municipal (foto Itaporã News)

Homem de 39 anos é esfaqueado nas costas pelo ex-companheiro de sua namorada, enquanto jogava sinuca em bar. O crime aconteceu ontem (17), em Itaporã.

De acordo com informações do Itaporã News, a dona do bar estaria se realcionamendo com a vítima. Por não aceitar o relacionamento, o criminoso esfaqueou a vítima ontem, às 12h30.

Ao tirar satisfação com seu ex, a proprietária foi ameaçada de morte por ele. O autor do crime fugiu, levando a faca que usou para agredir a vítima.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital Hospital Municipal de Itaporã. Médico plantonista informou que apesar da facada ter sido profunda, não foi constatada nenhuma lesão nas artérias, sendo necessários apenas a sutura do corte.

O criminoso não foi localizado até o momento.