Homem morre no HV 10 dias após ser esmagado por caminhão no trabalho em Dourados

Acidente de trabalho resultou na morte Horlando de Jesus Flores, 26, morador em Dourados. Ele estava internado desde o dia 1º de fevereiro no Hospital da Vida, após ser esmagado por um caminhão e foi a óbito na noite de ontem (10), por volta das 19h.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente o rapaz, que atuava na coleta de lixo hospitalar, realizava atividades na empresa, localizada na BR-463, quando um caminhão começou a se movimentar sozinho em sua direção.

No desespero, Horlando tentou segurar o veículo, mas acabou atingindo e esmagado contra um dos pilares de sustentação do prédio.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e conseguiram resgatar a vítima ainda com vida, porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.