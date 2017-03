Homem morre horas depois de ser encontrado ferido na cabeça, em pátio de posto de combustível

Um homem que foi encontrado na manhã desta terça-feira (7), com diversos ferimentos na cabeça, acabou vindo a óbito após ser encaminhado para a cidade de Três Lagoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por populares, informando de que havia um homem com ferimento na cabeça, provavelmente provocado por agressões, no pátio de um posto de combustível, no Jardim São Francisco.

No local os militares encontraram o homem identificado como Hermes José Luiz de 41 anos, caído com ferimentos graves na região da cabeça, provavelmente provocados por pauladas.

O homem foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, e posteriormente foi transferido para a cidade de Três Lagoas, onde acabou não resistindo os ferimentos e veio a óbito na noite de ontem.

Até o fechamento desta matéria, a família de José não havia sido localizada, de acordo com o corpo de bombeiros, durante o socorro, a vítima teria informado que seria do Distrito de Nova Casa Verde, porém segundo apurado pela reportagem, nenhum parente havia sido localizado no referido distrito.