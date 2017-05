Homem morre atropelado após parar o carro para fazer 'xixi' na rodovia

Um homem morreu atropelado neste sábado (13) na rodovia MS 306, em Cassilândia. Segundo o passageiro que seguia com o jovem de 24 anos informou à polícia, a vítima havia parado o carro do lado esquerdo da pista para urinar.

Ele teria sido atropelado pois olhou apenas para um dos lados antes de atravessar a rodovia e foi atingido por um caminhão que vinha do outro lado, no sentido Cassilândia – Chapadão do Sul. O rapaz morreu no local, segundo informações do site G1.

Apesar de caminhoneiro e testemunha terem confirmado a história, o caso foi registrado como morte a esclarecer. Registro policial diz que a investigadora recebeu informações desencontradas sobre o acidente por testemunhas e forças que atenderam a ocorrência como Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual.