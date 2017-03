Homem morre após colisão entre carro e caminhão caçamba na MS-276 em IVINHEMA

Foto: Ivinoticias

Um grave acidente na tarde desta quinta-feira (23) matou um homem após uma colisão entre um carro e um caminhão caçamba por volta das 15h30min na rodovia MS-276 entre Ivinhema a Nova Andradina próximo à região da serralheria Navarro.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o senhor Edson Soares da Silva de 58 anos seguia com seu veiculo V.W. Gol com placas de Ivinhema que seguia sentido Amandina a Ivinhema quando por motivos que serão apurados morreu após colidir na traseira de um caminhão caçamba da empresa COPERTRAN carregada de terra que era conduzida por Julio César Scuteri Santana que nada sofreu.

O corpo de bombeiros e a Policia Militar Rodoviária da base operacional de Amandina foram acionados, mas não puderam fazer mais nada com a vitima Edson que morreu no local, por causa dos ferimentos na cabeça e na região do tórax.

A pericia de Nova Andradina foi acionada e irá acompanhar a ocorrência.