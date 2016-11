Um homem de 37 anos foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais depois de incendiar uma mata em frente da casa onde vive na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, e jogar seu cachorro de estimação no fogo, ontem. Não há informações sobre o estado do animal. O caso foi denunciado por um vizinho que, inconformado com a cena e preocupado com a possibilidade de que o fogo se alastrasse, optou por acionar a polícia e registrar boletim de ocorrência.