Homem incendeia casa da ex-mulher e mata dois cachorros carbonizados

Marilene Marques, 27 anos, teve a casa completamente destruída por um incêndio ocorrida na madrugada deste domingo, dia 12 de março, na Cidade de Deus, em Campo Grande. Dois cachorros que estavam na casa morreram queimados e a suspeita é que o fogo tenha sido ateado pelo ex-marido da mulher.

Marilene disse ao Portal Correio do Estado que, na noite de ontem ela foi até a casa de mãe, junto com as três filhas, para levar a mulher no posto de saúde.

Por volta de 2 horas da madrugada de hoje, foi avisada por vizinhos sobre o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local já encontrou o barraco totalmente destruído. Além da moradia, Marilene perdeu todos os móveis.

A suspeita é que o ex-marido, que já a ameaçou de morte, tenha jogado gasolina em volta de toda a casa e ateado fogo. Os dois cachorros que estavam dentro da casa morreram carbonizados.

Segundo a vítima, ela foi casada com o suspeito por pouco mais de um ano e se separou por conta das agressões que sofria. O rapaz não aceitava o fim do relacionamento e fez diversas ameaças à vítima, que registrou vários boletins de ocorrência e tem medida restritiva contra ele.