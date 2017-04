Homem estupra mulher após dizer ter sido contratado para matá-la

Uma jovem de 20 anos foi abusada sexualmente na madrugada de hoje entre as regiões do Jardim Guaicurus e do Distrito Industrial.Esse é o terceiro estupro na localidade registrado nos últimos meses, de acordo com a Delegacia da Mulher.

Segundo informações da polícia, a mulher voltava para casa em uma moto na MS 156 quando foi abordada por um homem em uma Honda Titan, por volta da 0h15 desta segunda-feira (17).

O bandido se aproximou da vítima com a mão na cintura, aparentando estar armado, e disse que havia recebido R$ 500 para matá-la.

Insistindo para que não lhe tirasse a vida, a mulher foi pega a força e levada na moto do estuprador para um terreno afastado, onde foi abusada. Após o crime, o homem a deixou no local em que ela foi abordada.

O homem está foragido. Segundo descrição da vítima, ele é magro, moreno claro, cabelos curtos, barba por fazer e aparenta ter cerca de 30 anos.

A delegada que investiga o caso descarta que se trate do mesmo criminoso dos casos anteriores, que vitimaram uma menina de 11 anos e uma mulher de 18 anos, pois as características dos suspeitos são diferentes.