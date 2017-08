Homem é socorrido por bombeiros após se afogar em lagoa no município de Batayporã

Homem foi socorrido pelos bombeiros desorientado e encaminhado para o HR de Nova Andradina - Foto: Germino Roz/Nova News

Um homem se afogou na tarde desta segunda-feira (31) em uma lagoa localizada aos fundos do cemitério, no município de Batayporã. Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, ele foi retirado da água desorientado.

Por motivos a serem apurados, o homem teria pulado no lago e acabou se afogando. Dois amigos que estavam em sua companhia conseguiram resgatá-lo e acionaram o Corpo de Bombeiros que se deslocou até o endereço juntamente com uma guarnição da Polícia Militar.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima às margens da lagoa e, após os procedimentos de primeiros socorros, a encaminharam para o Hospital Regional de Nova Andradina. Até o fechamento da matéria não havia informações sobre o estado de saúde do homem.