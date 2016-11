Homem é preso por agredir esposa e diz que a culpa é do WhatsApp

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por agredir a esposa dentro da casa onde moram localizado no Bairro Sibipiruna em Chapadão do Sul, cidade a 331 quilômetros de Campo Grande. A PM foi ao local, onde a vítima, de 22 anos, autorizou a entrada dos policiais.

Ao ser indagado, o autor afirmou que somente deu um empurrão na esposa, por causa de uma mensagem de WhatsApp. Na delegacia, a mulher disse que levou um soco no rosto do marido. Consta no boletim de ocorrência que ela apresentava um corte acima do olho. O caso foi registrado como violência doméstica na delegacia da cidade.