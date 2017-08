Homem é preso por agredir e manter esposa em cárcere privado em Itaporã

Em Itaporã, por volta das 18h00 da segunda-feira (21), a Polícia Militar de Itaporã prendeu Valmir Pedro Teixeira (54), e resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado por seu marido no Jardim Santa Maria na Grande Cohab.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil de Itaporã recebeu uma denúncia através do número 180 de que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere privado em uma residência no bairro citado acima.

Quando o acusado sai da residência a mulher fica trancada

Policiais militares e civis estiveram no endereço e em contato com a vítima, esta relatou que é casada com Valmir há 10 anos. E que nos últimos quatro anos, o marido começou a maltratá-la com ameaças, injúrias, agressões como chutes e socos, e a mantendo em cárcere privado.

A vítima disse ainda que às vezes pedia socorro aos vizinhos para comer e beber, e que o marido ainda ficava em posse de seus documentos pessoais, entre eles seu cartão de recebimento de benefício.

A mulher relata que só não procurou ajuda anteriormente, por não conseguir se livrar da guarda do marido, que sempre a manteve trancada, ou estava vigiando para que isto não acontecesse, a vítima informou que faz uso de remédios controlados por ter problemas psicológicos.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaporã para os procedimentos de praxe, onde ficou à disposição da justiça.