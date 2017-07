Homem é preso após correr atrás de enteado com faca em Nova Andradina

Homem, de 48 anos, foi preso por ameaça pela Polícia Militar no último sábado (22), em Nova Andradina - Foto: Divulgação/PM

No final da tarde do último sábado (22), por volta da 18h40, uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar de Nova Andradina prendeu um homem, de 48 anos, por ameaça.

Após a denúncia, os policiais da equipe de serviço foram até local e encontraram o autor dos fatos correndo atrás de seu enteado com uma faca na mão dizendo que iria matá-lo, e que ao verificar a presença da polícia entrou para dentro do quintal e logo em seguida voltou sem a mesma.

Os policiais procederam com uma busca e encontraram a faca dentro de uma casinha de cachorro no quintal da casa. Diante dos fatos, o homem foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil juntamente com a faca para os procedimentos cabíveis. (Com informações da Assessoria de Comunicação do 8º BPM).