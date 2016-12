Homem é preso ao tentar sacar quase R$ 5 mil com lâmina de cheque falsa

Com uma lâmina de cheque falsificada, Paulo Jesus de Oliveira Lopes, 42, foi preso tentando sacar R$ 4.950,00 em uma agência do Banco do Brasil em Sidrolândia, distante 71 km de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil do município foi acionada às 10h de ontem (1) por funcionários da agência de que um homem, com uma folha de cheque falsa estava tentando sacar quase R$ 5 mil.

Os investigadores o localizaram ainda no banco e o conduziram até à delegacia. Ele apresentou apenas uma xerox do RG.

O estelionatário confessou que a lâmina era falsificada e que tinha conseguido a folha de cheque em Campo Grande, em um local conhecido com pedra, próxima avenida Afonso Pena com dois homens, que ele identificou como Wellington e Edilson.

Paulo relatou ainda que foi até Sidrolândia junto com um colega para tentar sacar o dinheiro.