Homem é preso acusado de matar radialista com facada nas costas em Jardim

Foi preso ontem (31) Cosme Damião Oliveira Insaublalde, 24, acusado de matar com uma facada nas costas o radialista Wandir Pimentel Gilhen, 61, após uma discussão entre a vítima e a esposa de Cosme. O crime aconteceu no domingo (29) em Jardim, distante 233 km de Campo Grande.

Segundo informações do site Porã News, o radialista discutiu com a esposa de Cosme, que não teve o nome divulgado, quando o autor do crime, armado com uma faca, atingiu a vítima nas costas.

Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo no hospital. Em buscas pelo autor, a Polícia Militar o encontrou tentando fugir da cidade, mas foi preso e encaminhado para a delegacia. O crime chocou a cidade em que Wandir morava.

A vítima trabalhou nas rádios Clube de Corumbá, FM Pantanal, Difusora e ultimamente na cidade de Jardim realizava locução em lojas e nos finais de semana tinha um programa na rádio Kadweus em Guia Lopes da Laguna.