Homem é morto a tiros na matinha da Via Parque em Dourados

Foto: Sidnei Bronka

Homem foi morto a tiros, por volta das 5 horas de hoje, em Dourados. O homicídio aconteceu numa matinha localizada às margens da Via Parque, que dá acesso aos bairros Cachoeirinha, Cohab II, BNH 4º Plano e a rodovia federal MS-463.

O corpo foi encontrado por populares, que tinham ouvido os disparos e acionaram socorro. Socorristas da Equipe Alfa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram para o local, mas a vítima estava morta.

De acordo com informações repassadas ao Douradosagora, ele foi atingido com, pelo menos, três tiros no tórax e braço. O homem sem qualquer documentação foi identificado pelo apelido de "Tielo", residente no bairro BNH 4º Plano. O amigo dele, que foi abordado pela polícia, disse que não tinha muito a falar sobre a vítima.

Ele está vestido com calça jeans de cor azul, camiseta clara, chinelos vermelhos; é branco e tem cabelos pretos e lisos.

O perito criminal esteve no local acompanhado por investigadores da Polícia Civil e Polícia Militar. O corpo foi transladado para exames de praxe

