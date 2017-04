Homem é esfaqueado por ex-cunhado, de 17 anos, após desentendimento

Homem foi esfaqueado - Maracaju Speed

Homem de 48 anos foi esfaqueado pelo ex-cunhado, de 17 anos, próximo à rodoviária ontem (08), em Maracaju. Motivo da agressão teria sido motivada pela guarda do filho da vítima.

Uma equipe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A vítima estava com um ferimento na panturrilha esquerda e em seu antebraço esquerdo, de acordo com o Maracaju Speed.

Aos policiais, ele informou que chegou no local para comprar fumo e em discussão com o ex-cunhado, a respeito da guarda do filho que tem com a antiga companheira, teria sido lesionado.

Ele foi socorrido ao Pronto Socorro da cidade e a o suspeito do crime ainda não foi localizado.