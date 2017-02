Homem é esfaqueado pela esposa após entrar em casa com os pés sujos no Paraná

Um homem de 58 anos foi esfaqueado pela própria esposa após uma discussão do casal, na tarde desta segunda-feira (13) em Apucarana, no Paraná. De acordo com informação da Polícia Militar, as brigas são corriqueiras.

Segundo notíciado pelo site CGN, a discussão começou após o homem entrar em casa com pés sujos, no momento em que a mulher encerava o piso de madeira.

Maria Augusta Lima da Encarnação Gimenes, de 34 anos, se irritou com o desleixo de seu esposo, João Gil Gimenes Filho, ao entrar na casa. Ela então pegou uma faca e atacou o marido, desferindo golpes que atingiram a perna e a mão do homem. A equipe da PM foi acionada por meio de denúncia anônima.

João Gil foi socorrido por uma equipe do Samu (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana.

Maria Augusta foi presa em flagrante por violência doméstica, ameaça, lesão corporal e foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP).