Homem é encontrado morto e com as mãos amarradas por fio em Dourados

Foto: Sidnei Bronka/94FM

A PM (Polícia Militar) encontrou um homem morto e com as mãos amarradas no final da tarde desta terça-feira (29) em Dourados. Ainda sem identificação, a vítima estava jogada às margens de uma via não pavimentada que passa atrás de uma boate na saída para Ponta Porã, perto da BR-463.

Os policiais militares foram até o local após receberem uma denúncia. O homem encontrado morto tem uma lesão no rosto, aparentemente causada por um golpe de faca, está com as mãos amarradas por um fio preto e com uma lona preta presa à cintura.

Com calça jeans e camiseta de mangas longas, a vítima aparentemente foi jogada no local envolta na lona, que teria se desprendido do corpo no momento da possível queda no chão.

As autoridades policiais ainda investigam o caso na tentativa de identificar essa pessoa.