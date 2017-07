Homem é encontrado morto com dois disparos de arma de fogo no peito em Batayporã

Um homem, identificado como sendo Elzo José de Souza, de 66 anos de idade, foi encontrado morto com dois disparos de arma de fogo no peito, em Batayporã. O caso aconteceu por volta das 15h30 desta terça-feira (11), a cerca de seis quilômetros do perímetro urbano do município, mais precisamente na estrada rural que liga os assentamentos São João, São Luiz e Mercedina.