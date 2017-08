Homem é detido após agredir esposa e tentar matá-la com pedaço de madeirite

Um homem de 37 anos foi preso após agredir a esposa de 34 anos na noite de ontem (30), em Selvíria. De acordo com a Polícia Militar, no momento em que os policiais chegaram no local do crime, a vítima estava escondida na casa de um vizinho e o agressor tinha um pedaço de madeirite para agredi-la ainda mais.

Segundo a vítima, o suspeito ficou agressivo após exigir que ela lhe desse o dinheiro da venda de uma casa em Mirandópolis (SP). Além disso, ela informou que o acusado é usuário de crack e, que após essa discussão, começou a desferir socos e chutes nela e a ameaçou de morte.

Quando ele foi pegar o pedaço de ripa, ela conseguiu escapar se escondendo na casa de uma vizinha. Apesar da chegada dos militares, o agressor ainda continuou fazendo as ameaças.

Devido ao fato, o acusado foi detido e conduzido coercitivamente, juntamente com a madeira, para a Delegacia da Polícia Civil de Selvíria.

AUMENTO

Os crimes de feminicídio cresceram de janeiro a agosto deste ano em Três Lagoas, em relação ao mesmo período de 2016. Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de Estado e Justiça Pública de Mato grosso do Sul (Sejusp) e obtido com exclusividade pelo Perfil News, apontou que nos primeiros meses de 2016 foi registrado apenas um crime do tipo na cidade, porém em 2017 já aconteceram cinco. O Brasil tem a quinta maior taxa de mulheres assassinadas por seus companheiros do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).