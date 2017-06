Homem é baleado no Parque II em Dourados e sobrinho é suspeito

Rinaldo Camoiço Valenzuela, 51, foi baleado na manhã de hoje (12) em sua residência, em Dourados. O fato ocorreu por volta de 7h15 na rua Guiana, Parque das Nações II e o suspeito, segundo populares, seria sobrinho dele.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os disparos atingiram o rosto e o pescoço do homem.

Conforme relato dos populares no local, houve discussão entre família na residência, o que poderia ter provocado o crime.

A polícia investiga o caso e Rinaldo acabou levado para o Hospital da Vida em estado grave.