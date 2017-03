Homem é assassinado com tiro no peito em frente a própria casa em MS

Um homem de 40 anos foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira, dia 20 de março, em frente a casa dele, no Jardim Campo Alto, bairro localizando na região sul de Campo Grande, nas proximidades do Itamaracá.

A vítima é Anderson Laídio dos Santos, que conforme o apurado pela reportagem do site Campo Grande News, foi morto após um homem que estava a pé ter sacado uma arma e atirado contra ele, fugindo logo em seguida.

Não há informações, por enquanto, se houve alguma discussão no local ou se Anderson tinha rixas. O caso aconteceu na rua Santina Delfino Sanches. Os disparos acertaram a vítima no tórax.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram até o local para realizar os primeiros socorros à Anderson. A reanimação durou quase uma hora, porém não houve sucesso.

O autor dos disparos ainda está sendo procurado pela PM (Polícia Militar). Polícia Civil e perícia criminalística também foram realizar procedimentos de praxe sobre o caso, que será encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga e registrado como homicídio doloso.