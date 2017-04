Homem é agredido com pedaço de pau e assassinado com 14 facadas nas costas

Leomar da Silva, 28 anos, foi assassinado com 14 facadas nas costas, na manhã de hoje, em Corumbá. Jonathan Crustiano Melin Duarte, 18 anos, e Bruno Talles da Silva Conceição, 20, foram presos e confessaram o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava andando na rua Minas Gerais e foi seguida por Bruno, que estava de bicicleta. Em determinado momento, Leomar foi derrubado com um pedaço de pau e golpeado diversas vezes enquanto no chão.

Durante a agressão, Jonathan chegou e segurou Leomar, enquanto Bruno deu vários golpes de faca nas costas da vítima.

Testemunha tentou intervir, mas também foi golpeado no braço e pescoço. Agressões só pararam quando dupla percebeu aproximação de outras pessoas e fugiu correndo.

Leomar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Testemunha que foi golpeada também recebeu atendimento médico, mas não corre risco de morte.

Polícia Militar foi acionada e encontrou os suspeitos próximo a uma praça. Jonathan tentou se livrar da faca ao ver os militares, mas estava com a roupa suja de sangue e acabou confessando o crime. Ambos os suspeitos estavam com lesões pelo corpo e afirmaram que foi ocasionada pela briga com a vítima.

Suspeitos foram presos em flagrante e levados até a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde caso será investigado.