Homem é acusado de estuprar meninas de 8 e 11 anos em Ivinhema

A Polícia Civil de Ivinhema mais uma vez atendeu a uma ocorrência de estupro de vulnerável no inicio deste ano, desta vez as vitimas foram duas meninas menores de idade uma de 8 e outra de 11 anos.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, na última semana a reportagem destacou uma matéria com o titulo, “IVINHEMA: Homem é preso acusado de estuprar menina de 10 anos”, no qual havia informações que um homem de 52 anos estava abusando sexualmente de uma criança de apenas 10 anos no Bairro Itapoã.

Agora este caso que esta sendo investigado desde a última semana, um homem de 35 anos é acusado de abusar de duas crianças uma de 8 e outra de 11 anos em uma fazenda no município de Ivinhema, segundo a mãe das crianças as meninas informaram a ela que estavam sendo abusadas pelo homem, no qual rapidamente procurou a policia militar de Ivinhema que registrou os fatos e acionou o Conselho Tutelar e encaminhou para a Delegacia de Policia Civil de Ivinhema.

Em um exame feito no município de Ivinhema foi constatado que as meninas tiveram tentativa de penetração recente, por isso foram encaminhadas para Nova Andradina para realizar exames mais detalhados.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, as meninas relataram que os abusos aconteciam durante a madrugada enquanto a sua mãe dormia, que os fatos vinha acontecendo ha dias, e não contaram antes com medo das ameaças do homem.

Desconfiado que as meninas tivesse relato os fatos para a mãe o homem pegou seu carro e fugiu da fazenda tomando rumo ignorado.

A exemplo do último caso a reportagem tentou contato com o delegado titular de Ivinhema Dr. Ricardo, o qual afirmou que também devido a fato da ocorrência envolver criança e o caso ainda estar sendo investigado não pôde dar mais detalhes.