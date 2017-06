Homem descumpre medida protetiva, invade casa de ex e agride mulher

Vanderson Amorim de Sousa, 27, descumpriu a medida protetiva, invadiu a casa da ex- esposa, de 35 anos e agrediu a mulher com socos, chutes, além de tentar enforcar a vítima. O caso aconteceu por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (21), na cidade de Terenos, município distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que hoje pela manhã foi levar seus filhos na escola, deixando a porta de sua residência apenas encostada. Quando a mulher retornou para casa, viu que Vanderson estava escondido embaixo de uma cama.

A mulher destaca que possui medidas protetivas contra o homem, mas hoje, sem a permissão da vítima, Vanderson invadiu a residência. Ao perceber que foi visto, o homem passou a agredir a mulher.

O agressor empurrou a vítima que bateu o braço na parede. Em seguida, desferiu um soco no rosto de sua ex-companheira que resultou em um corte nos lábios e outro no nariz. Além de tudo, o criminoso ainda agarrou o pescoço da mulher tentando enforcá-la.

A vítima conseguiu gritar por socorro, com medo dos vizinhos, Vanderson covardemente fugiu. Após as agressões, mesmo a mulher com uma medida protetiva contra o ex-marido, novamente ela precisou ir à delegacia para de novo pedir o afastamento de Vanderson.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Terenos.