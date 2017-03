Homem descobre traição, pede ajuda ao Samu e acaba preso por maus tratos ao filho

Ao descobrir uma traição da esposa e descontrolado tentar pedir ajuda ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande, um homem, de 36 anos, acabou preso pelo polícia.

Ele foi até a base do Samu na madrugada desta sexta-feira (3) acompanhado de seu filho, de 14 anos, que estava sujo, descalço, vestindo as roupas do pai e abalado. O homem afirmou que teria saído de casa depois de flagrar uma traição.

De acordo com o site Rádio Caçula, durante a abordagem foram encontradas seis trouxinhas de cocaína em uma bolsa com outros pertences pessoais. O homem acabou sendo levado para a delegacia de polícia e o adolescente encaminhado para o Conselho Tutelar.