Homem de 53 anos é preso por divulgar blitz no Whatsapp e Face

Um homem identificado como Mauro foi preso em Caarapó por divulgar em grupo de whatsapp a realização de blitz na manhã de sábado naquele município.

Durante a realização da blitz, policiais militares receberam informações de que a operação estaria sendo fotografada e divulgada em grupos de WhatsApp e páginas de Facebook por parte pelo homem, ação que colocava em risco a segurança dos policiais e da população em geral.

Com a informação e as provas coletadas, a equipe iniciou as diligências em busca do autor, que foi localizado e detido com base no art. 265 do Código Penal.

A Polícia Militar alerta sobre os riscos de tais atitudes, pois comprometem significativamente os resultados pretendidos pelas forças policiais, pondo em perigo toda a sociedade ao alertar eventuais criminosos sobre a localização e as ações desenvolvidas pelas equipes policiais.

Recentemente outro homem foi preso em Dourados também por divulgar blitz em rede social.