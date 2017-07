Homem de 51 anos é vítima de atropelamento na MS-276 em Batayporã

Imagens: Nova News

Na noite desta quarta-feira (19), por volta das 20h, um homem de 51 anos ficou ferido ao ser atropelado por um veículo enquanto caminhava pela rodovia MS-276, próximo à fábrica de ração Bom Peso, no município de Batayporã.

O pedestre, que alegou morar naquela região, teria ido até um posto de combustíveis para comprar crédito de celular quando foi atingido por um veículo VW Gol, com placas de Nova Andradina, ocupado por uma família residente em uma fazenda.

Devido ao impacto, o pedestre sofreu ferimentos na perna esquerda e apresentava um inchaço na região da cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Os ocupantes do carro, sendo um casal e três crianças, saíram ilesos do acidente. O veículo teve danos na parte frontal e ficou com para brisa dianteiro destruído. A rodovia não chegou a ser interditada.