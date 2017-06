Homem de 31 anos é acusado de abusar de criança de 10 anos em IVINHEMA

Homem é acusado de abusar criança de 10 anos - Foto: Ivinoticias

Mais um fato lamentável marcou este último final de semana, na tarde do ultimo sábado (03) uma mãe procurou a policia para registrar uma ocorrência de estupro de vulnerável, no qual um homem de 31 anos é acusado de abusar uma criança de 10 anos no bairro Itapoã. Nesta semana, a reportagem já destacou um suposto abuso de um padrasto em uma menina de 13 anos.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, a mulher chamou a policia militar informando que o irmão de sua babá havia abusado sua filha de 10 anos. Segundo informações, a menina contou para a mãe os abusos, após pedir para não fazer nada com a babá, no qual ela relatou que a babá levou ela e sua irmãzinha de 3 anos para a casa da mãe dela, no qual o irmão da babá estava lá, sendo que em um determinado momento em que a babá estava ocupada com sua mãe, o homem começou a brincar com as crianças, ainda começou a cheirar o pescoço da criança de 10 anos, dizendo, “nossa! Que perfume cheiroso”, ainda começou a falar sobre a sua blusa que tinha como estampa coração, mas fingindo que tocaria no desenho começou a tocar no seio da criança. Outro momento o home chegou abraçar a criança por trás forte, momento que assusto a criança que pegou suar irmãzinha pela mão e foi até a baba.

O homem novamente foi perto das crianças e falou para ir para no fundo da casa para brincar, sendo que a irmãzinha seguiu junto, no local o homem disse que faria uma brincadeira, no qual pediu para ela estender a mão e fechar os olhos, a menina fez e o homem a beijou na boca.

A criança correu e chorando pediu para a baba ir embora, sendo que o homem ainda acompanhou boa parte do caminho de volta, mas quando ele parou de acompanhar elas, a menina informou a baba sobre os abusos, no qual ela disse para não contar nada para sua mãe.

Diante dos fatos a policia militar foi até o homem que negou os fatos, mas foi detido e encaminhado para a Delegacia de Policia Civil para as devidas providencias.