Homem de 29 anos é assassinado a tiros em Nova Andradina

Na madrugada desta quarta-feira (28), um jovem de 29 anos, identificado como Danilo Lemes Ângelo, foi assassinado a tiros no Jardim Imperial, em Nova Andradina. A princípio, a vítima teria sido alvejada com pelo menos quatro disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Segundo a namorada de Danilo, uma jovem de 22 anos, ambos estavam na casa, localizada no prolongamento da Avenida Ivinhema, quando, por volta de 00h30, alguém teria chamado por ele do lado de fora da residência. Enquanto ela ficou dentro do imóvel, a vítima saiu para ver quem procurava por ele.

Após alguns instantes, a mulher teria ouvido Danilo gritar para o suposto autor: “Não cara. Para com isso”. Na sequência foram efetuados pelo menos quatro disparos de arma de fogo. A namorada, imediatamente ligou para a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Já no local, as autoridades constataram que Danilo já estava em óbito. Uma equipe do Núcleo de Perícias foi acionada e realizou os levantamentos necessários. O corpo do homem foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, que deverá realizar as investigações no sentido de apurar a autoria do crime.