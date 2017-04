Homem briga em festa e é encontrado morto pouco tempo depois

Vicente Paes de Barros Neto, 39 anos, foi encontrado morto com ferimentos provocados por agressão, na manhã de hoje em matagal às margens de estrada rural que dá acesso a um balneário, em Corumbá.

De acordo com a Polícia Civil, vítima estava em uma festa nas proximidades do local onde foi encontrado e teria discutido com várias pessoas no local.

Homem foi embora da festa e, por volta das 10h, polícia foi acionada e verificou que havia um trator parado na estrada, sendo o corpo localizado a cerca de dois metros para dentro da mata.

Segundo a policia, Barros Neto tinha várias lesões, aparentemente provocadas por agressões. Uma espingarda foi encontrada próxima ao corpo, mas preliminarmente não foram encontrados ferimentos causados por tiros.

Corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde exame necroscópico deve atestar as causas da morte.

Pessoas que participavam da festa foram encaminhadas à delegacia na condição de testemunhas, para prestarem esclarecimentos. Suspeito do crime ainda não foi identificado.

Caso foi registrado como homicídio simples e será investigado.