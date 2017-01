Homem assassinado em Ponta Porã tinha identidade falsa e é acusado de matar dois

Victor Hugo Colman, é identidade falsa do homem executado na manhã desta terça-feira (24), sendo que o mesmo é Ezequiel Romero Spinoza,29, conforme informações de policiais da fronteira. Segundo o Campo Grande News, ele que é de naturalidade paraguaia é acusado de matar dois homens em agosto de 2016, na capital.

Os crimes praticados por Ezequiel ocorreram no bairro Nova Lima. Magno Gauber Guimarães e Ailton Márcio de Oliveira Ferreira, ambos com 32 anos de idade, foram mortos a tiros de pistola 9 mm no dia 12 de agosto do ano passado. Eles seriam integrantes de facções criminosas.

Ezequiel teria atirado nos homens pelo fato de que pretendiam assassiná-lo. Conforme a polícia civil, ciente do risco que corria, ele avistou a dupla e atirou primeiro, fato ocorrido em uma construção na Rua Randolfo Lima. Ainda conforme o Campo Grande News, na época o delegado Weber Luciano de Medeiros, responsável pela investigação, disse que o caso foi elucidado após perícia descobrir que os tiros foram dados de dentro da casa.

Os pedreiros que trabalhavam na obra mentiram sobre o crime. "Eles só confirmaram a versão verdadeira depois que a gente descobriu que o atirador estava dentro da residência", explicou o policial. Ezequiel fugiu para o Paraguai após o crime e afirmou a polícia da capital que se apresentaria, no entanto, nunca o fez.

Na época, ele relatou que estava em casa com a irmã e a sobrinha quando Magno e Ailton chegaram em um Fiat Uno branco. Ao perceber que Ailton havia descido com uma pistola na mão, Ezequiel se armou, foi para o portão e disparou contra o atirador.

Em seguida, Ezequiel correu até o carro e matou Magno, que esperava o comparsa do lado de fora e tentou fugir quando viu que Ailton havia sido baleado. Depois do duplo homicídio, ele embarcou em um ônibus e foi para o Paraguai. A arma usada por ele foi entregue pelo advogado à polícia.

A execução

Ezequiel foi atingido quando seguia em um veículo modelo Toyota SW4 pela Avenida Marechal Floriano, quando foi fechado por outro veículo de cor vermelha, ainda não identificado. Os ocupantes do carro vermelho atiraram várias vezes contra o motorista, que morreu de forma instantânea.

Enquanto tentava fugir, ele atropelou o motociclista Mezadeque dos Santos Almeida, 25. A moto parou embaixo da caminhonete.

De acordo com o Campo Grande News, outros dois homens estavam na Toyota Hilux. Pessoas que foram ao local após o atentado gravaram um vídeo em que um deles, de camisa vinho e bermuda, sai do banco do carona andando e desparece. Ele ainda não foi identificado.

Júlio Gamarra Garcia, 33, também paraguaio, era o terceiro ocupante da caminhonete. Ele foi atingido de raspão e está hospitalizado, mas fora de perigo, segundo o site Porã News.